Il biscegliese Arcangelo Ficco confermato delegato Inarcassa per la BAT

Il biscegliese Arcangelo Ficco, assieme a Sabino Mansi di Andria, sono stati ufficialmente rieletti nel Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, la Cassa di previdenza e assistenza dedicata agli ingegneri e architetti liberi professionisti. I due professionisti rappresenteranno ancora una volta la provincia di Barletta-Andria-Trani nel prossimo mandato quinquennale 2025-2030.

Le elezioni si sono svolte online tra il 3 e il 7 marzo, coinvolgendo 330 architetti e 460 ingegneri iscritti agli Ordini professionali della BAT. Lo scrutinio, trasmesso in diretta streaming il 28 marzo, ha confermato il raggiungimento del quorum per tutte le province italiane, mentre la proclamazione ufficiale è avvenuta il 17 aprile con la comunicazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.

I risultati elettorali hanno segnato un consenso netto per i due candidati: Arcangelo Ficco ha ottenuto il 98% dei voti, superando il collega Nicola Barracchia, mentre Sabino Mansi ha prevalso con il 72% su Antonio Sasso. Una riconferma che attesta la fiducia della comunità professionale nei confronti del lavoro svolto durante il precedente mandato.

Ficco, architetto laureato presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara nel 1999, è attivo nel campo dell’urbanistica e dell’architettura e ha già ricoperto lo stesso ruolo per due mandati consecutivi, dal 2015 al 2025. Mansi, ingegnere civile laureato al Politecnico di Bari, è libero professionista dal 1996 ed è stato anche consigliere e vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della BAT, oltre che delegato Inarcassa dal 2020 al 2025.

In un commento congiunto, i due rappresentanti eletti hanno sottolineato la centralità del loro impegno per un sistema previdenziale equo e trasparente: «L’elezione nel Comitato Nazionale dei Delegati è il primo passo per lavorare a una riforma che garantisca maggiore equità delle prestazioni, dignità professionale e sostenibilità della Cassa. Vogliamo promuovere un modello di aggregazione tra studi professionali e valorizzare la qualità dei servizi erogati. La gestione del patrimonio deve rispondere a criteri di trasparenza e legalità, coerenti con le normative pubbliche».

L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo della Cassa nel sostenere concretamente il lavoro degli architetti e ingegneri, in una logica non competitiva ma sinergica con il sistema ordinistico. Una missione chiara per i prossimi cinque anni, nel segno della continuità e dell’innovazione.