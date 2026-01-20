Il biscegliese Andrea Nazzarini riconfermato Vicepresidente nazionale FIVA-Confcommercio

Giungono le congratulazioni di Confcommercio Bisceglie per la riconferma del biscegliese Andrea Nazzarini nel ruolo di Vicepresidente nazionale di FIVA-Confcommercio, oltre che di Presidente FIVA-Confcommercio Puglia e Bari-BAT.

“Ad Andrea Nazzarini rivolgo, a nome mio e di tutta Confcommercio Bisceglie, le congratulazioni per questa importante riconferma – dichiara Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie –. È un risultato che premia competenza, serietà e continuità di impegno, ma soprattutto conferma il valore di un percorso costruito sul campo, in ascolto costante degli operatori e dei bisogni reali dei mercati”.

“Andrea è da sempre un punto di riferimento per la nostra Associazione a Bisceglie – prosegue Carriera – in rappresentanza della categoria del commercio su aree pubbliche, che costituisce un presidio economico e sociale fondamentale per la vita dei nostri centri urbani. Nel tempo ha sostenuto con determinazione non solo l’attività locale, ma anche quella provinciale e regionale, contribuendo a rafforzare la rappresentanza e la capacità di proposta della categoria”.

Nazzarini è anche componente di Giunta in Confcommercio Bari-BAT, incarico che testimonia la fiducia del sistema e, in particolare, il riconoscimento del Presidente provinciale Vito D’Ingeo per l’impegno costante al servizio della categoria. Nazzarini è inoltre componente del Consiglio della Camera di Commercio di Bari, portando la voce del commercio su aree pubbliche anche in un ambito istituzionale strategico.

“In questo percorso – sottolinea Carriera – desidero anche evidenziare il lavoro del Presidente nazionale FIVA-Confcommercio Giacomo Errico, che insieme ad Andrea Nazzarini e a tutto il sistema FIVA-Confcommercio porta avanti con costanza e senso di responsabilità le non facili problematiche che interessano il commercio su aree pubbliche, con un impegno concreto a tutela del lavoro, nella semplificazione normativa e nella valorizzazione dei mercati come elemento identitario e di servizio alle comunità. Oggi, più che mai, l’attenzione è concentrata anche sulle delicate questioni nazionali legate all’attuazione della Direttiva Bolkestein, che – se definita e applicata senza i necessari correttivi rischia di generare ulteriori criticità e seri contraccolpi per una categoria già messa a dura prova dalla congiuntura economica e dalle difficoltà che incidono quotidianamente sulla tenuta delle imprese”.

Confcommercio Bisceglie sottolinea, inoltre, il valore del lavoro sviluppato sul territorio cittadino grazie a un’organizzazione condivisa e concreta: “A Bisceglie – aggiunge Carriera – Andrea prosegue nel suo impegno contando sull’assiduo lavoro di Tonio Abascià, Consigliere comunale e già Presidente del Consorzio Mercatincittà, da sempre impegnato a supporto della FIVA Confcommercio e punto di riferimento nel confronto con gli operatori del commercio su aree pubbliche. Un’esperienza, quella di Mercatincittà, voluta dal Consiglio Direttivo di Confcommercio Bisceglie, per promuovere attività e iniziative a sostegno della categoria degli ambulanti biscegliesi”.

“Questa riconferma ci ricorda quanto sia decisivo, nei ruoli di rappresentanza, lavorare con spirito di squadra – conclude Carriera –: solo attraverso una collaborazione leale e costante tra sistema associativo, operatori e istituzioni è possibile raggiungere traguardi importanti e rinnovati. Ad Andrea va il nostro grazie per quanto ha fatto e per ciò che continuerà a fare in favore della categoria del commercio su aree pubbliche”.