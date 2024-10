Il Bisceglie Calcio piange la scomparsa di Bartolo Simone

La Città di Bisceglie ed il Bisceglie Calcio piangono la scomparsa di Bartolo Simone, che da calciatore onorò con impegno e dedizione la maglia della squadra della sua città negli anni Sessanta, particolarmente in Serie D e nella Prima Categoria Puglia dell’epoca, ai tempi della presidenza di Marino Monterisi.

Classe 1945, entrato nelle giovanili della squadra stellata nella stagione 1961/62, Bartolo Simone legò il suo nome in maniera indissolubile ai colori nerazzurri non solo come calciatore, esaurendo la sua carriera nei primi anni Settanta, ma anche come dirigente in epoca successiva, trasferendo l’amore per il Bisceglie Calcio anche al resto della sua famiglia e in particolare al figlio Raffaele, che con la maglia stellata disputò diverse stagioni, proprio negli anni Novanta, ai tempi della Serie C2.