Il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Locale nel 2023: quasi 1 milione di euro da multe

Come di consueto, in concomitanza con le celebrazioni di San Sebastiano, la Polizia Municipale ha reso noto il bilancio dell’attività svolta nel 2023 sul territorio biscegliese.

Si è proceduto alla redazione di 21.458 infrazioni al codice della strada verbalizzate dagli agenti di Polizia Locale e ausiliari del traffico, oltre che per 123 violazioni amministrative per inosservanza di ordinanze sindacali e norme del tulps e del regolamento di polizia urbana. Per tali violazioni sui conti correnti postali intestati all’Ente risultano introiti per sanzioni pecuniarie per € 940.529,00. Sono state avviate le procedure di riscossione coattiva per il recupero di sanzioni al c.d.s. relative ad annualità pregresse per cui si prevede un ulteriore introito di € 629.164,00.

Sono stati svolti molteplici servizi di polizia ambientale, anche con la collaborazione di personale dell’azienda che gestisce l’igiene urbana cittadina, per cui sono state utilizzate fototrappole e telecamere mobili; nell’ambito di tale tipologia di servizi sono state contestate 105 infrazioni di norme del regolamento comunale per l’abbandono di rifiuti su strada e l’inosservanza delle corrette modalità di conferimento.

Le unità addette ai servizi di viabilità e infortunistica stradale hanno verbalizzato e corredato di planimetrie 160 sinistri stradali, di cui 98 con feriti di cui 2 con prognosi riservata e 62 senza feriti. Sono stati rinvenute nel territorio comunale e riconsegnate ai rispettivi proprietari 116 autovetture risultate oggetto di furto. Sono stati rimossi e trasportati presso la depositeria convenzionata 42 veicoli parcheggiati su passi carrabili, in aree interdette alla circolazione e in spazi riservati a disabili.

Il nucleo di polizia annonaria ha proceduto ad effettuare 66 servizi per la gestione di mercati e fiere su aree pubbliche, 42 ispezioni ad attività commerciali in sede fissa e 10 ispezioni ad attività commerciali esercitate su aree pubbliche. Nel corso di tale attività ispettiva sono stati contestati 36 verbali per occupazioni di suolo pubblico esterne a pubblici esercizi, oltre che 12 violazioni amministrative per inosservanza di norme del tulps, del regolamento di polizia urbana e delle norme regionali del codice del commercio

Sono stati apprestati 60 servizi di ordine pubblico per garantire l’ordinato svolgimento di numerose manifestazioni pubbliche e partite di calcio presso lo stadio Gustavo Ventura, si è proceduto alla notificazione di 791 atti di polizia giudiziaria e sono state riscontrate 662 visure anagrafiche ad uffici giudiziari e ad altri organi di polizia.

Sono stati effettuati 130 accertamenti sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica riferendo gli esiti ai competenti uffici comunali e l’inoltro di 10 informative di reato per occupazione abusiva. L’ufficio informazioni del Comando di Polizia Locale, su richiesta dell’anagrafe comunale, ha effettuato circa 2.500 verifiche per accertare trasferimenti di residenza.

Sono state istruite dall’ufficio contenzioso 116 controdeduzioni avverso ricorsi proposti innanzi al Prefetto, gestiti n. 283 procedimenti in autotutela , 64 ricorsi trattati in sede giudiziale innanzi al Giudice di Pace; sono state inoltre predisposte 26 delibere per il CC per riconoscimento di debiti fuori bilancio per giudizi di opposizione a verbali al c.d.s. per cui l’Ente è stato dichiarato soccombente con altrettanti atti di determinazioni dirigenziali e liquidazioni per la liquidazione delle spese di giudizio; L’ufficio contenzioso ha altresì gestito le procedure per 24 sequestri amministrativi di veicoli rinvenuti senza copertura assicurativa, 2 fermi di veicoli per guida senza patente, 1 sequestro penale di veicolo condotto da conducente in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sono state inviate alla Procura della Repubblica23 informative conseguenti all’accertamento di reati vari e 7 rapporti giudiziari per reati di abusivismo edilizio. Sono state espletate 167 deleghe di indagini per l’accertamento di reati su richiesta dei pubblici ministeri. IL nucleo di polizia edilizia inoltre effettuato numerose ispezioni per verifiche sul rispetto della normativa urbanistica contestando 7 violazioni amministrative. Sono state effettuate 11 ispezioni per accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica contestando 4 illeciti amministrativi.

Sono stati effettuati nel corso dell’anno 2023 quattro trattamenti sanitari obbligatori e adottate 131 determinazioni dirigenziali e 107 atti di liquidazione dagli uffici della segreteria del Comando. Nel corso della stagione estiva il Corpo della Polizia Locale ha esteso la fascia oraria di servizio fino alle ore 01.00 nei giorni di fine settimana garantendo il presidio di pattuglie sul territorio durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni e per il controllo di zone pedonali lungo il litorale e nei pressi dell’area portuale.

Sono state adottate 188 ordinanze per limitazioni temporanee del traffico veicolare, autorizzati 360 trasporti funebri e rilasciati 530 autorizzazioni temporanee per l’occupazione del suolo pubblico per attività di traslochi, allestimento di cantieri e manifestazioni pubbliche a seguito di richieste di associazioni onlus e partiti politici.

Nell’ambito dei servizi relativi al controllo del randagismo, sono stati effettuati 42 soccorsi d’urgenza a cani e gatti feriti avvalendosi di veterinari convenzionati con l’Ente, sono state censite 33 colonie feline, sono stati rinvenuti su strada e consegnati ai proprietari identificati tramite microchip 7 cani, sono stati adottati grazie alla collaborazione delle locali associazioni animaliste 82 cani.