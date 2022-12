Il benessere del bambino, tema dell’incontro con l’osteopata Massimo Valente

Avere un raffreddore è normale o è malattia e va combattuto ad ogni costo? Cosa ci sta comunicando il corpo? Per rispondere a questi quesiti (e molti altri) e conoscere le buone pratiche per far sì che i vostri bambini stiano bene anche durante la stagione invernale, l’osteopata Massimo Valente e la libreria Abbraccio alla Vita di Bisceglie hanno organizzato oggi 2 dicembre alle 18.30 l’incontro dal titolo “Il benessere del bambino: tutto quello che dovete sapere affinché i vostri figli non si ammalino”.

Ricordandovi che “quando c’è un problema non c’è mai una causa sola ma una serie di concause”, l’evento in programma nasce con l’obiettivo di condividere una serie di consigli e buone pratiche per migliorare la salute, nonché prendere maggiore consapevolezza di alcuni processi fisiologici del corpo.

L’evento, gratuito e ad ingresso libero, è aperto a tutti.