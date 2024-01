Il 2024 della scuola Monterisi comincia con lo scambio Erasmus tra Bisceglie e Polonia

Il “cammino” europeo della scuola “Monterisi” di Bisceglie è ripartito anche quest’anno con la prima accoglienza dei partner polacchi della “Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie”.

Marta Stolarska e Renata kilianska, docenti di inglese della scuola polacca, hanno accompagnato 8 alunni a Bisceglie dall’8 al 13 gennaio nell’ambito del progetto Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126531.Gli alunni della scuola biscegliese hanno ospitato in famiglia i ragazzi polacchi rispondendo appieno allo spirito di condivisione e di scambio culturale proprio dei progetti Erasmus. Nei giorni di permanenza a Bisceglie, i ragazzi polacchi hanno frequentato le lezioni lasciandosi coinvolgere dalle attività laboratoriali di musica, di arte e di cultura progettate dai docenti della Monterisi. Inoltre non sono mancati anche momenti di visita alle bellezze del nostro territorio.

Lo scambio ha consentito nuove esperienze che verranno ancor più consolidate quando gli alunni biscegliesi si recheranno in Polonia dal 5 al 9 marzo. Nell’ambito di questo accreditamento Erasmus, per l’attività di Job shadowing, due docenti della scuola andranno in formazione a Vienna. Questo particolare percorso permette l’affiancamento lavorativo per la conoscenza diretta degli stili educativi di altri paesi europei per migliorare la conoscenza sia delle lingue, ma anche per ottimizzare la condivisione delle buone pratiche.

L’attività di Erasmus per la Scuola Monterisi continuerà con l’ultima mobilità per gli alunni in Slovenia dal 17 al 22 marzo e con i corsi di formazione per lo staff e i docenti. L’azione chiave dell’Erasmus è promuovere la mobilità degli alunni ai fini dell’ apprendimento e della collaborazione, della qualità, dell’inclusione e dell’equità. “Queste sono le priorità che animano la didattica della Scuola Monterisi nella cura dell’eccellenza, della creatività e dell’innovazione”, scrive lo staff della scuola.