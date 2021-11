IISS Sergio Cosmai, organi collegiali eletti con la prima votazione digitale

Approda anche all’istituto biscegliese “Sergio Cosmai” la modalità del voto digitale e che ha visto il suo impiego nell’elezione degli organi collegiali per il corrente anno scolastico.

L’attuazione del nuovo sistema di voto è stata operata dai professori Giovanni Di Leo e Mario Maldera ed ha consentito a tutti gli studenti di ogni classe di votare segretamente senza alcuna tracciabilità. Inoltre, la nuova modalità, ha ridotto in maniera significativa i tempi di votazione ed anche acquisizione poiché i risultati delle classi erano visibili in tempo reale. L’impostazione molto semplice del programma, ha consentito anche a famiglie e studenti meno pratici dei nuovi dispositivi di poter accedere con facilità alla votazione, evitando in questo modo anche problematiche scaturite da impegni familiari o personali.