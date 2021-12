Igiene urbana, Angarano: “Conferire correttamente rifiuti è dovere civico e morale” / FOTO

Continuano i controlli da parte di dipendenti di Energetikambiente e agenti di Polizia Locale sul territorio biscegliese per contrastare il conferimento non corretto dei rifiuti e stanare gli incivili che abbandonano illegalmente spazzatura in strada. L’attività, attraverso l’apertura dei sacchi, consente di risalire ai responsabili e di comminare le relative sanzioni, oltre 120 nel 2021, più di trenta da settembre ad oggi. L’ultima ispezione stamane, in via Abate Bruni, dove erano stati accumulati rifiuti su suolo pubblico senza alcun criterio. Due i cittadini multati.

“Conferire correttamente i rifiuti è un dovere civico e morale. Chi non lo fa e chi, ancora peggio, abbandona rifiuti illecitamente, non rispetta la Città e chi si impegna a differenziare. E noi questo non possiamo assolutamente consentirlo. Per questo i controlli proseguiranno e saranno sempre inflessibili. Impegniamoci tutti per una Bisceglie più pulita, bella e sostenibile”, le parole dei sindaco Angelantonio Angarano, che ha preso parte personalmente ad alcuni controlli, compreso quello di stamane, in diverse circostanze insieme all’Assessore all’igiene urbana Gianni Naglieri.