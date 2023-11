Identità di genere, incontro pubblico sul tema a Bisceglie

L’associazione ConTeStoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo organizza oggi, venerdì 17 novembre alle ore 18:30, nella sala bifora del castello di Bisceglie un incontro pubblico sull’indentità di genere dal titolo “Dentitalk: identità di genere. Mito o realtà“.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie, interverranno: Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie; Roberta Rigante, assessore ai servizi sociali del Comune di Bisceglie; Michele Massimo Laforgia, psicoterapeuta e sessuologo; Raffaella Caifasso, presidente associazione ConTeStoLab; Mariangela Salerno, presidente associazione In_Dialogo; Lucrezia Fiore, Murgia Queer; Giuseppe Belgiovine, Borgorosso e Savino Di Meo, Gli angeli del Soccorso Trani. Modera l’incontro la giornalista Antonella Loprieno.

“Un incontro per fare chiarezza non solo sull’identità di genere, ma anche sul termine ‘autismo’ molto spesso utilizzato in maniera impropria. Pertanto oggi ebbene sapere di cosa si parla per non essere strumentalizzati”, dichiara Raffaella Caifasso della ConTeStoLab.

“L’identità di genere è un costrutto che riguarda la percezione di sé rispetto al genere di appartenenza. Viene, purtroppo, spesso confusa col sesso biologico, con il ruolo socio-sessuale o con l’orientamento sessuale ma si tratta di tanti concetti ben distinti tra loro che concorrono alla costruzione dell’identità sessuale di un individuo”, spiega il dott. Laforgia.