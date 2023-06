I SoGNALIBRI: giovedì la cerimonia di consegna delle borse di studio della Luiss

Si terrà giovedì 22 giugno, alle ore 18.00, nel Salone degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, la cerimonia di consegna delle borse di studio per la Summer School dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. L’evento rappresenta una delle tappe principali del progetto “I SoGNALIBRI”, percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali promosso da “Libri nel Borgo Antico” e organizzato con il sostegno della prestigiosa università.

A tre SoGNALIBRI saranno assegnate le borse di studio che daranno accesso rispettivamente alla Writing School, alla Orientation 3 e alla Orientation 4 nell’ambito della “Summer School” ideata dalla Luiss, che si terrà nel mese di luglio a Roma. I nomi dei ragazzi, scelti sulla base dei risultati di un test svoltosi nelle scorse settimane, saranno resi noti giovedì.

L’accesso alla Writing School sarà destinato ad un alunno del secondo anno di scuola superiore, che entrerà così in contatto con il mondo della scrittura creativa orientata alle professioni artistico-culturali, in ambito letterario e cinematografico. A due studenti del terzultimo e del penultimo anno saranno invece destinate rispettivamente l’Orientation 3 e la Orientation 4. La prima permetterà di orientarsi tra le aree accademiche economiche, giuridiche e sociali avviando il percorso di accesso in Luiss, mentre la seconda consentirà di seguire lezioni esperienziali del primo anno di università sulle diverse discipline della Luiss e su quelle del Campus Bio-Medico di Roma, come Ingegneria e Medicina.

Durante la serata interverranno: Alessandra Di Pierro, presidente Associazione “Borgo Antico”, Cardenia Casillo, presidente Fondazione Vincenzo Casillo, Roberto Costantini, docente e dirigente della Luiss “Guido Carli”, Maria Laterza, Coordinatrice del Club Imprese della Cultura di Confindustria Bari-Bat, Donato Musci, dirigente scolastico Liceo “Leonardo da Vinci”, e Angelantonio Angarano, sindaco della Città di Bisceglie.

In attesa della cerimonia di consegna delle borse di studio, il percorso dei SoGNALIBRI prosegue mercoledì 21 giugno con un nuovo appuntamento dall’alto valore formativo: l’incontro con Piero Ricci, presidente dell’Ordine professionale dei giornalisti di Puglia. Un momento di confronto diretto che offrirà ai ragazzi numerosi spunti di riflessione sui quali interrogarsi: dal ruolo dell’informazione nell’era del digitale fino ai compiti e ai doveri deontologici che ogni buon giornalista deve rispettare per svolgere al meglio la propria professione. L’incontro si svolgerà alle ore 18 nel giardino del Castello Svevo di Bisceglie, grazie alla gentile disponibilità di Zona Effe, organizzazione di tutela ambientale che se ne prende cura.

Il progetto “I SoGNALIBRI” è organizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, del Club Cultura di Confindustria Puglia, di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Città di Bisceglie e Luiss “Guido Carli”, e con l’adesione di Fondazione Vincenzo Casillo, Fondazione Seca, Politeama Italia, Mosquito Aps e Pro Loco UNPLI APS Bisceglie.