I PAT protagonisti in Senato: tradizione e territorio al centro del dibattito nazionale 

Si è tenuta lo scorso 30 giugno, presso la Sala “Caduti di Nassiriya” del Senato della Repubblica, la conferenza stampa “Prodotti Agroalimentari Tradizionali – Strumento per la valorizzazione della cultura e promozione del territorio”, promossa dalla senatrice Anna Maria Fallucchi e da Cooking Solution, con il supporto della consigliera regionale Tonia Spina.

Un’iniziativa che ha messo in evidenza il valore dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) italiani, non solo come espressione di cultura gastronomica, ma come leve di sviluppo economico locale e strumenti di promozione turistica. I PAT identificano preparazioni con almeno 25 anni di storia e sono stati riconosciuti dal Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 come parte integrante del patrimonio culturale italiano.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali, tra cui il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, l’assessora di Canosa Cristina Saccinto, Vincenzo Patruno di FedAgriPesca Puglia, Tonia Massaro per Confcommercio Bari-BAT, e i rappresentanti delle associazioni territoriali. Tra i protagonisti anche Andrea Ferrante (Assolocali Bisceglie) e Mauro De Ruvo (“Cicoriella Puntarelle Molfettese”).

Durante l’evento sono stati presentati diversi prodotti simbolo, tra cui la focaccia e il sospiro di Bisceglie, il pane di Altamura D.O.P., le cicorie puntarelle di Molfetta (in attesa di IGP), il “pane Meniske” e i dolci di Canosa.

Giuseppe Frizzale di Cooking Solution ha illustrato il progetto “RiCostruiAmo il territorio”, annunciando nuove iniziative e la proposta di realizzare un docufilm dedicato ai PAT. Con entusiasmo è stata accolta anche l’idea, condivisa con la senatrice Fallucchi, di organizzare in Puglia un grande evento per valorizzare queste eccellenze.

L’iniziativa si è distinta per lo spirito collaborativo e la volontà di fare rete, coinvolgendo istituti alberghieri, accademie e operatori del settore. L’obiettivo comune: tutelare e promuovere l’identità enogastronomica dei territori, rendendola protagonista del futuro.