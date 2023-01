I numeri vincenti dell’estrazione dell’Epifania di Confcommercio Bisceglie / FOTO



Confcommercio Bisceglie comunica i numeri dei tagliandi estratti nel corso della serata di venerdì 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II nell’ambito del Fidelity Contest.

Alla presenza del presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, e di Katia Todisco, con la conduzione di Francesco Brescia e Vitantonio Mazzilli, sono stati estratti ben 64 premi messi a disposizione dalle 83 attività aderenti. Ad animare la serata anche l’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio e gli allievi dell’Hdemia Zamar. Ha portato il saluto della città il sindaco Angelantonio Angarano.

In allegato l’elenco dei biglietti vincenti del Fidelity Contest di Confcommercio Bisceglie.

I premi possono essere ritirati presso la sede di Confcommercio Bisceglie in via Capitano Gentile n. 13 a Bisceglie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 o presso l’attività che ha consegnato il tagliando risultato vincente entro e non oltre venerdì 13 gennaio. Dopo tale termine i premi saranno consegnati a realtà operanti nel settore della beneficienza e del volontariato.