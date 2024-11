“I minori e la violenza di genere” incontro sul tema a Palazzo Tupputi

Fidapa Bisceglie e Anai Trani organizzano oggi, 21 novembre, ore 16 a Palazzo Tupputi, l’incontro dal titolo “I minori e la violenza di genere“, nell’ambito delle iniziative svolte per la giornata contro la violenza di genere.

Il tema del convegno sarà il focus sui minori come autori e vittime dirette o indirette di violenza di genere. La partecipazione è aperta alla cittadinanza ed in modo particolare a dirigenti scolastici, docenti, educatori ed assistenti sociali, che sono i primi ad entrare in contatto con le problematiche legate ai minori. L’evento è accreditato per la formazione continua dall’Ordine degli Avvocati di Trani.