I cori delle scuole primarie di Bisceglie tornano ad allietare il Borgo del Natale

Da questa sera, e per tutto il fine settimana, il cuore del centro storico di Bisceglie si riempirà nuovamente di musica grazie agli alunni delle scuole primarie della città, che con le loro voci allieteranno i visitatori del Borgo del Natale.

Si comincia oggi, venerdì 19 dicembre, dalle ore 20, in Piazza Duomo, con le classi 2E, 2G, 2H e 5H dell’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco – Battisti – Ferraris”. La musica proseguirà poi sabato 20 dicembre con gli alunni delle sezioni A, H e L ed F dell’Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris” (plesso Carrara Gioia).

Infine il weekend sarà chiuso domenica 21 dicembre dal tradizionale presepe vivente settecentesco in stile napoletano organizzato dall’Associazione Schára ODV.

Dalle ore 18, tutti i giorni, i più piccoli potranno come sempre divertirsi visitando il Grande Villaggio di Babbo Natale: il luogo dove poter trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, lasciandosi coinvolgere in divertenti laboratori creativi che li prepareranno all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Ultimi giorni, inoltre, per visitare il Mercatino della Solidarietà in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino, da cui sarà possibile acquistare i propri regali di Natale sostenendo chi ogni giorno è impegnato sul territorio con progetti di rilevanza sociale e culturale.

Il Borgo del Natale è promosso da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, Confcommercio e Assolocali.