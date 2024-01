I calciatori del Bisceglie regalano doni per l’Epifania ai piccoli ricoverati in ospedale

Una gradita sorpresa e un momento di gioia per i bimbi ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Nella mattinata dell’Epifania, infatti, una delegazione di giocatori del Bisceglie Calcio, guidata dal dirigente Marcello Nigri, si è recata nel nosocomio cittadino per far visita ai piccoli pazienti e donare loro dei regali, gentilmente forniti da Franco Lisciani, amministratore delegato e general manager di Headu.

Il gruppo nerazzurro stellato è stato accolto dalla direttrice sanitaria, dottoressa Pierangela Nardella, ed è stato guidato nella visita nel reparto di pediatria dal dottor Domenico Carbone. Gli atleti Losapio, Petitti, Morisco, Marinelli e Napoli hanno consegnato i doni ai bambini che hanno ringraziato i giocatori nerazzurri con affetto e ammirazione. A seguire la delegazione del Bisceglie si è recata presso lo SCAP (servizio di consulenza pediatrica ambulatoriale), dove sono stati accolti dal dottor Luigi Nigri (vicepresidente della Federazione Italiana Medici Pediatri), per donare altri regali ai bambini.

Il Bisceglie Calcio ha voluto unire i valori dello sport con l’impegno nel sociale regalando momenti di spensieratezza e sorrisi ai bambini che in questo momento si trovano in ospedale.