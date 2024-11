“I (Bi)sogni di una comunità amica della demenza” incontro all’Epass Bisceglie

Questa sera, 9 novembre, alle ore 19:30, la sede dell’Epass a Bisceglie ospiterà l’evento “I (Bi)sogni di una comunità amica della demenza“, organizzato da DFC Bisceglie, EPASS Bisceglie, Centro Diurno Lasciati Raccontare e Memory Team ETS, in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Bari e BAT, Centro Anziani Storelli, Ludoteca Lilliput e I.I.S.S. Cosmai.

L’incontro sarà un’opportunità per affrontare le sfide quotidiane delle persone affette da demenza e dei loro caregiver, con un focus sui bisogni specifici che emergono in contesti di vita reale. Professionisti del settore Alzheimer, operatori sanitari e psicologi interverranno per offrire il loro punto di vista e proporre soluzioni concrete basate su approcci innovativi.

Durante l’evento si parlerà di come mantenere l’autonomia domestica delle persone con demenza, del supporto emotivo per i caregiver e delle iniziative di comunità future all’interno del progetto DFC Bisceglie. Un’attenzione particolare verrà riservata a tematiche spesso trascurate come la sessualità e il benessere sessuale delle giovani coppie.

Testimonianze di famiglie che convivono con la malattia offriranno spunti di riflessione e condivisione di esperienze reali, accompagnate dalla partecipazione attiva del Centro Anziani Storelli e della Ludoteca Lilliput, che presenteranno iniziative di inclusione e attività intergenerazionali, pensate per favorire l’integrazione dei pazienti all’interno della comunità.

L’evento rappresenta un momento di confronto aperto per sensibilizzare la cittadinanza, promuovendo la costruzione di una vera “comunità amica della demenza”, capace di comprendere e rispondere ai bisogni di chi vive con questa malattia. Per partecipare non è necessaria prenotazione.