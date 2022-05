I bartender biscegliesi Luca e Francesco Minafra protagonisti al “Roma Bar Show”

I bartender biscegliesi Luca e Francesco Minafra parteciperanno al Roma Bar Show, unico evento italiano esclusivamente dedicato al mondo del bar e dell’accoglienza, che si terrà nella Capitale il 30 e 31 maggio.

I gemelli Minafra, assieme ad Andrea Allegretti, prenderanno parte alla due giorni dedicata agli operatori professionali per le ultime tendenze del settore nel Palazzo dei Congressi dell’EUR. I tre professionisti cresciuti in casa Alegra parleranno attraverso i cocktail con i sentori della Puglia.

Un nuovo palcoscenico in cui i fratelli gemelli biscegliesi potranno mettere in luce la loro bravura che, in un’epoca sempre più frenetica e fatta prevalentemente di prodotti industriali, punta invece tutto sull’artigianalità.

Per l’occasione romana si produrranno in alcune miscele d’autore come “Il Vecchio Hemingway”, un punch dalle origini iberiche, il “Shive n’Kali”, un twist in onore delle divinità indù che permette di esplorare i gusti lontani d’Oriente, e il “San Nicollins”, fresco e mediterraneo per risvegliare gli spiriti con i sentori pugliesi. Italianità, eleganza e freschezza, sono gli ingredienti protagonisti di ogni mix di Luca, Francesco e Andrea.

In questo viaggio andata e ritorno per Roma, la giovane azienda di soft drink ‘Bevande Futuristiche’ ha scelto proprio i tre bartender di casa Alegra come guest dell’appuntamento romano. Con ‘Prohibito’, una delle referenze dell’impresa veneta, essi delizieranno i palati e sorprenderanno con miscele studiate e godibili per il grande evento.