Hygge riceve menzione d’onore, Confcommercio Bisceglie: “Idea di qualità, moderna e valida”

L’attività imprenditoriale biscegliese Hygge, ideata e portata avanti da tre giovani capaci, dinamici e innovativi, si è aggiudicata una menzione d’onore a Milano, nel corso della XVI edizione del Premio nazionale intitolato alla memoria di Alessandro Ambrosi.

Il premio nazionale, organizzato da Confcommercio-Imprese per l’Italia e sostenuto da Animus-Fondazione Sandro Ambrosi, è dedicato ai giovani imprenditori e professionisti del Sud Italia che si distinguono per progetti a forte impatto sociale, ambientale e innovativo. A ritirare il premio sono stati Francesco Dell’Olio e Federica Festa, titolari di Hygge assieme a Mario De Noja.

«Un premio che loda le capacità professionali, tecniche, imprenditoriali e di lungimiranza di tre giovani del nostro territorio – sottolinea Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, presente alla cerimonia di premiazione svoltasi presso Palazzo Castiglioni a Milano alla presenza di Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio, e Matteo Musacci, presidente nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio –. Siamo ancora più colmi di orgoglio ed entusiasmo perché si tratta di un’attività aderente alla nostra associazione di categoria. Il progetto Hygge si rivela, ogni anno sempre più, un’idea di qualità, un’idea moderna e capace di portare tocchi di internazionalità nella nostra città».

«Questa attività è l’esempio lampante del fatto che quando si fondono capacità imprenditoriale, attenzione alla qualità dei prodotti offerti, formazione continua, innovazione e sostenibilità, i risultati non possono che essere lodevoli ed eccellenti. Complimenti a Francesco, Federica e Mario e a tutto lo staff per il lavoro certosino ed encomiabile che svolgono ogni singolo giorno», conclude Carriera.