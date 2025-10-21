“Premio Ambrosi”: Menzione d’Onore a Hygge per innovazione e impatto sociale

Riconoscimento prestigioso per Hygge, realtà imprenditoriale biscegliese che ha ricevuto a Palazzo Castiglioni di Milano la Menzione d’Onore in occasione del Premio nazionale “Alessandro Ambrosi”, dedicato ai giovani imprenditori e professionisti del Sud Italia che si distinguono per progetti a forte impatto sociale, ambientale e innovativo. A ritirare il premio sono stati Francesco Dell’Olio e Federica Festa, anima del progetto Hygge assieme a Mario De Noja.

Il premio, promosso da Confcommercio, mira a valorizzare le aziende del Mezzogiorno che promuovono sostenibilità, responsabilità sociale e inclusione, contribuendo allo sviluppo di un’economia più etica e consapevole.

“Hygge cresce con la sua comunità, generando un impatto positivo che va ben oltre la vetrina – si legge nella motivazione del riconoscimento –. È per questo che riceve una menzione speciale: per rappresentare un Sud che sa innovare con delicatezza, bellezza e coraggio”.

Soddisfazione anche da parte del presidente di Confcommercio Bari-Bat, Vito D’Ingeo, che ha sottolineato come Hygge sia “un esempio concreto di come la qualità del prodotto possa andare di pari passo con la qualità delle relazioni umane e con la responsabilità verso il territorio. È un grande orgoglio – ha aggiunto – che ogni anno il Premio Ambrosi ricordi un uomo di visione, guardando al futuro attraverso le giovani imprese che stanno scrivendo la nuova storia del Sud e dell’Italia”.