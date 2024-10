Hygge nella Guida Gambero Rosso 2025 sui miglior bar di Italia

“Accoglienza e intimità sono i sentimenti che si respirano in ogni angolo di Hygge – Piacere Quotidiano”. Così comincia la menzione tributata al bar di via Abate Bruni dalla Guida del Gambero Rosso 2025 dedicata ai migliori bar d’Italia. Nella prestigiosa guida figura anche l’attività biscegliese, premiata per la combinazione vincente di tre elementi fondamentali: ambiente confortevole, buon cibo e ottimo caffè.

“Sin dalle prime ore del mattino, in questa antica palazzina a breve distanza dal mare, i tavoli si popolano di clienti. In tazza solo buoni profumi, niente bruciacchiature o temperature eccessive, sia per caffè che per cappuccini. Ampia poi la scelta di tè e tisane. Al banco, una ricca offerta di golosa viennoiserie e tanta buona pasticceria. È possibile, inoltre, ordinare pancake dolci e salati, panini e una quantità di sfizi perfetti per uno spuntino salato”, si legge nel momento pubblica sulla Guida Gambero Rosso.

Un ulteriore, importante riconoscimento, per il bar biscegliese, l’unico della città ad essere menzionato nella pubblicazione di quest’anno.