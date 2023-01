Hygge Dolce Quotidiano tra le attività premiate per il progetto “Resto al Sud”

Nuovo importante riconoscimento per Hygge Dolce Quotidiano, attività biscegliese premiata a Napoli in occasione dell’evento “Resto al Sud” tenutosi nella giornata di ieri, 30 gennaio.

La nota attività cittadina, guidata da Francesco Dell’Olio, Federica Festa e Mario De Noja, è stata tra le imprese selezionate dal Gambero Rosso per il progetto Resto al Sud che sostiene la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali e libero professionali con finanziamenti di vario tipo.

Al prestigioso evento, tra gli altri, hanno preso parte il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca,il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella e Vincenzo Durante, responsabile di Invitalia.

“Grazie a chi ha creduto in noi sin dal primo momento – dichiarano i titolari di Hygge – grazie a tutti i nostri clienti e fornitori, grazie alle nostre famiglie che ci hanno supportato e sopportato e soprattutto grazie infinite a tutto il nostro staff, che in modo significativo ha fatto sì che Hygge crescesse in modo esponenziale in questi anni, svolgendo un lavoro straordinario! La nostra realtà è basata sulla felicità, e come sapete i sogni sono desideri che ci rendono felici, ma i nostri adesso sono diventati obiettivi da raggiungere e superare”.