Hub vaccinazioni al Palacosmai: si cercano volontari per accoglienza e assistenza / DETTAGLI

Dalla giornata di oggi, 8 aprile, sino al 15 aprile (per una prima tranche) si cercano volontari che si occupino di accoglienza e censimento di quanti si recano al Palacosmai di Bisceglie (via Nicola Consiglio) per la somministrazione del vaccino (consegna e guida al modulo da compilare) e assistenza e vigilanza sanitaria di dieci-quindici minuti in seguito all’inoculazione del siero insieme al personale del 118 sempre presente in loco. L’invito è esteso soprattutto alle associazioni giovanili e culturali della città di Bisceglie.

Nello specifico si cercano dodici volontari per ogni turno: dalle 08:30 alle 14 e dalle 14 alle 20:30.

Secondo le linee guide del piano vaccinale regionale sarà diramato un nuovo appello per la ricerca di volontari per le successive tranche operative (dal 16 aprile in poi).

Per informazioni: 335 693 6856 (Gianni de Trizio).