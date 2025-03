Comitato Progetto Uomo, il calendario degli eventi in programma per aprile

Il Comitato Progetto Uomo si impegna da sempre nella diffusione di una cultura a tutela della famiglia naturale e della vita umana. Dopo il supporto ottenuto per l’iniziativa solidale “Operazione Pannolino Sospeso”, che ha permesso ai sostenitori del Comitato di contribuire attivamente alla solidarietà, ecco gli appuntamenti in programma per il mese di Aprile:

Martedì 1 Aprile – Gruppo “Mamme per la vita” , incontro dedicato a gestanti e mamme con bambini da 0 a 12 mesi. Il tema sarà “Tutto suo padre, tutta sua madre” con la distribuzione di prodotti per neonati;

, incontro dedicato a gestanti e mamme con bambini da 0 a 12 mesi. Il tema sarà “Tutto suo padre, tutta sua madre” con la distribuzione di prodotti per neonati; Mercoledì 9 aprile – Gruppo “Madri in Cammino” : incontro di accompagnamento spirituale per neo-mamme volto a migliorare la qualità della relazione umana e del senso della vita;

: incontro di accompagnamento spirituale per neo-mamme volto a migliorare la qualità della relazione umana e del senso della vita; Giovedì 10 aprile – Assemblea ordinaria dei soci per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); Martedì 15 Aprile – Gruppo “Mamme per sempre” , rivolto a gestanti e mamme con bambini da 0 a 12 mesi. Il tema sarà “una sola mamma e un solo papà” con distribuzione di prodotti per neonati;

, rivolto a gestanti e mamme con bambini da 0 a 12 mesi. Il tema sarà “una sola mamma e un solo papà” con distribuzione di prodotti per neonati; Mercoledì 16 aprile – incontro pubblico con la scrittrice Silvana De Mari nell’ambito delle attività culturali ed educative 2024-2025. Il tema sarà “Famiglia e tutela della vita umana dal suo inizio”;

nell’ambito delle attività culturali ed educative 2024-2025. Il tema sarà “Famiglia e tutela della vita umana dal suo inizio”; Sabato 26 aprile – Bambini in Campagna, “Facciamo la Pace”: attività ludiche e di laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni.

Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi al numero 348 04 59 717.