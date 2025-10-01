Guida “Bar d’Italia” Gambero Rosso: Hygge presente anche nel 2026

Per il terzo anno consecutivo Hygge – Dolce Quoridiano fa parte fa parte della Guida “Bar d’Italia” del Gambero Rosso dedicata ai migliori bar d’Italia.

Il rinomato locale biscegliese (sito in via Abete Bruni) guidato dai titolari: Federica Festa, Francesco Dell’Olio e Mario De Noja entra ancora una volta a far parte di quella ristretta cerchia di locali che spiccano a livello nazionale superando brillantemente i parametri degli esperti.

“Che sia di primo mattino o verso sera – si legge in un pezzo della Guida del Gambero Rosso 2026 – qui si viene per cercare un ambiente confortevole, buon cibo e un caffè perfettamente eseguito”. Un segno di continuità nel tempo che certifica il lavoro svolto dall’attività biscegliese che attraverso la qualità dei prodotti e del servizio rappresenta da tempo una eccellenza nel territorio del nord barese.