Gruppo Unitalsi Bisceglie inaugura la sua nuova sede

Oggi, 23 giugno alle ore 17, presso la basilica di san Giuseppe, con una celebrazione Eucaristica officiata dall’arcivescovo Mons. Leonardo d’Ascenzo, verrà benedetta e innaugurata la nuova sede del gruppo Unitalsi di Bisceglie.

Gli spazi messi a disposizione da Universo Salute presso Opera don Uva, ospiteranno i soci per le attività associative e di segreteria. Una presenza preziosa all’interno della struttura che potrà essere utile, in rete con le altre associazioni già presenti in struttura, per i pazienti e per l’intera collettività biscegliese. La nuova sede sarà aperta ogni martedì dalle 18 alle 20, si potranno richiedere informazioni riguardo il prossimo pellegrinaggio a Lourdes dall’8 al 14 settembre in treno e dal 9 al 13 in aereo.