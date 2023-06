Gruppo Felicità e Benessere aderisce al comitato referendario Italia ripudia la guerra

Domenica mattina 18 giugno dalle ore 10.30 alle ore e fino alle 12.30 il gruppo Felicità e Benessere, aderendo al comitato referendario Italia ripudia la guerra sarà nello spazio antistante la spiaggia di Conca dei Monaci litoranea per una raccolta firme con un banchetto.

Dal 22 aprile chiunque condivida questa posizione ha la possibilità di cambiare la storia e di far rispettare l’art. 11 della Costituzione che recita: L’ITALIA ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ripudia la guerra

“È il dettato dell’art. 11 della Costituzione ed è anche il nome del Comitato da noi costituito – si legge nella nota – guidato dal Prof. Enzo Pennetta, per promuovere il Referendum contro la guerra e contro l’invio di armi ai Paesi coinvolti in conflitti. Siamo ormai vicini alla guerra nucleare e dobbiamo interrompere questo rischio. La guerra in Ucraina è già costata all’Italia 10 miliardi di euro. Sono soldi che sarebbero potuti essere stanziati per lavoro, pensioni, case, ospedali, istruzione e trasporti”.

“Larga parte del popolo italiano è contraria alla guerra ed all’invio di armi, ma la propaganda di TV, giornali e media mainstream spinge in senso contrario. Governo e Parlamento non recepiscono questo sentimento maggioritario del Popolo italiano a cui noi, invece, vogliamo dare voce. Sii protagonista, firma e fai firmare per questo referendum, che è inattaccabile dal punto di vista giuridico, in quanto non finalizzato alla modifica dei trattati internazionali, così come vietato dalla Costituzione, bensì all’ambito della competenza tra Governo e Parlamento sull’invio delle armi”.