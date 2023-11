Gruppo Azione Bisceglie organizza presidio per Giornata internazionale contro violenza su donne

“Quando è troppo è troppo, basta con la violenza. I recenti avvenimenti ci impediscono di rimanere silenti. La violenza sulle donne è inequivocabilmente un cancro sociale che deve essere debellato”. È quanto si legge nel comunicato che annuncia il presidio che sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato il gruppo giovanile di Azione e la segreteria cittadina.

Appuntamento dalle ore 17 in poi in Piazza Margherita, per fare “rumore” contro tutti gli episodi di violenza. “Fai la differenza e ferma la violenza. Affinché il 25 novembre sia tutti i giorni, invitiamo a testimoniarlo con la propria voce e la propria presenza”, scrivono Stefania D’Addato, segretaria cittadina di Azione, e Pasquale Ciocia, responsabile provinciale giovani.