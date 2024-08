Gruppo Amnesty International Bisceglie, eletto nuovo esecutivo

Durante la riunione svoltasi lo scorso 20 agosto, il Gruppo Amnesty International di Bisceglie ha provveduto all’elezione del nuovo esecutivo, cui è stato affidato il compito di condurre le attività associative per i prossimi due anni.

A rilevare la Responsabile Valeria Ricchiuti, giunta alla naturale scadenza del suo mandato biennale, sarà Raffaele Gabriele de Candia, già Responsabile tra il 2018 e il 2020 e da quattro anni Vice-Responsabile della Circoscrizione Puglia – Matera di Amnesty International. A coadiuvarlo durante il mandato ci saranno Anna Serena de Musso nelle vesti di Vice-Responsabile (carica già ricoperta nel passato biennio) e Danilo Loconsole come Tesoriere.

A Valeria Ricchiuti, Nicola Corposanto (ex Vice-Responsabile) e Anna Serena de Musso vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impagabile impegno profuso, che ha portato il Gruppo a crescere progressivamente come organico, visibilità e impatto generato. Indimenticabili resteranno per gli attivisti e le attiviste (e non solo) le numerosissime attività di educazione ai diritti umani tenute nelle scuole, le collaborazioni sviluppate con le realtà associative operative sul territorio biscegliese e in particolar modo le ultime due edizioni dell’Art for Rights, contest artistico in occasione del quale è stato possibile ospitare l’attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour (2023), il Portavoce di Amnesty International – Italia Riccardo Noury (2024) e i difensori dei diritti umani Mohamed Dihani e Patrick Zaki (2024).

Un augurio di buon lavoro al nuovo Esecutivo, cui toccherà adesso proseguire sulla strada già tracciata e tenere alta l’attenzione sui diritti umani, preservando la fiamma della candela di Amnesty International e continuando a denunciare le ingiustizie nel mondo.