Greenlink, “Dichiarazioni Naglieri destituite di alcun fondamento, nessuna rescissione in danno”

Le dichiarazioni del Consigliere comunale Gianni Naglieri in merito alla gestione del servizio gestione rifiuti a Bisceglie hanno trovato l’immediata replica da parte della Greenlink.

“Greenlink società benefit, in merito a quanto comunicato da Gianni Naglieri, Consigliere Comunale e Componente della Segreteria di Bisceglie di SINISTRA ITALIANA – si legge nella nota – precisa che le notizie riportate sono destituite di alcun fondamento. In particolare si fa presente che a Monopoli si è verificato un recesso volontario da parte di Green link; mentre a Bisceglie, la stessa azienda ha chiesto e ottenuto la riduzione allo 0,1 per cento dell’Ati. Pertanto non c’è stata alcuna rescissione in danno”.

“Qualunque notizia difforme in merito – conlude la nota a firma Greenlink – sarà perseguita giudizialmente nelle sedi competenti per il ristoro del danno di immagine arrecato. Così come sarà perseguito lo stesso Gianni Naglieri”.