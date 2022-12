Green Link: “In corso passaggio straordinario dei mezzi per raccogliere carta”

“Il problema registrato agli impianti che accolgono i rifiuti raccolti a Bisceglie, pur non essendo ancora risolto completamente, è in via di superamento”. Lo comunica con una nota stampa Green Link, l’azienda che si occupa di igiene urbana, che dalle 12 di oggi, mercoledì 21 dicembre, sta provvedendo un passaggio straordinario dei suoi mezzi in città per raccogliere le buste contenenti carta.

L’azienda precisa che si è trattato di un problema imprevisto ed imprevedibile e pertanto non c’erano alternative. In ogni caso si continua a chiedere la consueta collaborazione ai cittadini.

Si ricorda, infine, che questa sera come da calendario non sono previsti conferimenti.