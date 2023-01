Green Link, comunicazione urgente: “Questa sera biscegliesi non potranno esporre rifiuti”

Questa sera, martedì 10 gennaio, i biscegliesi non potranno esporre i propri rifiuti a causa di problemi all’impianto di conferimento di Conversano, per ragioni non imputabili né a GreenLink società benefit, che gestisce il servizio di igiene urbana a Bisceglie, né al Comune di Bisceglie.

Pertanto, sia le Utenze Domestiche (Ud) sia le Utenze Non Domestiche (Und) NON devono conferire rifiuti nella serata/nottata di martedì 10 gennaio.

Lo rende noto GreenLink società benefit, precisando che l’impianto di conferimento dei rifiuti di Conversano sta accusando problemi tecnici e ci si augura che possano essere risolti quanto prima.

L’azienda confida nella consueta collaborazione dei cittadini e li invita ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato per evitare di far stazionare per le strade sacchi che al momento non possono essere raccolti. L’azienda si impegna a comunicare tempestivamente la ripresa del servizio.