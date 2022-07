Gratteri a Bisceglie tra promozione impegno civico, legalità e difesa Costituzione / FOTO

Una serata in cui politica e giustizia sono state le protagoniste. Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, guidate da Mauro Mastrototaro e dalla libraia Viviana Peloso, hanno organizzato domenica 3 luglio un incontro con Nicola Gratteri, magistrato e saggista italiano, e Antonio Nicaso, docente e giornalista da sempre in prima linea nelle cronache riguardanti la criminalità organizzata per presentare il libro “La Costituzione attraverso le donne e gli uomini che l’hanno fatta” (edito da Mondadori). Tutto esaurito e pubblico rapito dalle parole dei due autori che hanno registrato anche la vendita completa di tutte le copie disponibili segnale dell’interesse mostrato nei confronti dell’argomento e della validità dell’incontro politico-culturale che ha coinvolto un pubblico eterogeneo e di tutte le età.

Gratteri ha parlato della sua infanzia, ha raccontato di esser cresciuto con figli di ndranghetisti dai quali si è poi separato per scelte e percorsi di vita nettamente diversi. Ha raccontato della sua vita sotto scorta, del fatto che non si conceda una nuotata da 25 anni.

Molto critico sul potere che si avvita su se stesso, Gratteri non ha risparmiato critiche al Governo e alla riforma della giustizia. Si è parlato soprattutto di impegno civico, dei valori della legalità e della difesa della costituzione come princìpi che migliorano la vita collettiva e la società.

A moderare l’incontro la conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo. All’incontro hanno presenziato anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’onorevole Francesco Boccia.