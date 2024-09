Grande partecipazione per la raccolta straordinaria di Caritas e Comitato Feste Patronali

In rete per un obiettivo comune: la solidarietà. Ne è stata una dimostrazione il riuscitissimo pranzo di solidarietà di agosto in onore dei festeggiamenti dei Santi Martiri Patroni, organizzato dalla Caritas cittadina, con 150 ospiti e oltre 40 volontari, ma ancora di più la raccolta straordinaria di generi alimentari del 6 e 7 settembre per festeggiare la co-patrona. Come già accaduto lo scorso anno, il Comitato Diocesano Feste Patronali di Bisceglie, in sinergia con la Caritas (cittadina e parrocchiali), sta consolidando questa “rete di Carità” ottenendo anche il supporto di Confcommercio .

Ben tredici supermercati della città hanno permesso ai volontari di essere presenti per la “raccolta straordinaria di generi alimentari”: sono stati raccolti ben 2.400 chilogrammi di prodotti (pasta-pelati-latte-legumi-biscotti-etc.) che hanno rimpinguato le dispense delle Caritas parrocchiali. Collaborazione e coordinamento eccezionali si sono realizzati tra i volontari delle Caritas parrocchiali, gli associati delle Confraternite della nostra Zona Pastorale, i giovani del Rotaract ed Interact Bisceglie, i volontari del Comitato Feste Patronali, l’Associazione Shara e i giovani dell’Azione Cattolica: oltre 80 persone di diverse età, ma tutti uniti per un obiettivo altamente solidale a favore delle fasce più deboli e bisognose della nostra cittadina.

“La generosità riscontrata tra i nostri concittadini conferma che la Carità è insita in ciascuno di noi e questo ci rincuora e ci sprona a continuare su questa strada”, è il commento a caldo del Presidente del Comitato Feste Patronali Nico Dell’Orco.

“La Caritas si sente supportata in queste occasioni nella sua opera di sostegno verso i più deboli che la mancanza di lavoro, le infermità di vario genere rendono ancora più fragili” ha commentato Sergio Ruggieri, coordinatore della Caritas cittadina, che ha aggiunto: “La solidarietà e la condivisione è l’unico modo per far fronte alle tantissime situazioni di disagio e vulnerabilità crescente. Ognuno nel suo piccolo può far molto se fatto con Amore”.

Nico Dell’Orco e Sergio Ruggieri ringraziano calorosamente innanzitutto la Confcommercio e i gestori dei supermercati che hanno dato la disponibilità alla presenza di volontari per la raccolta: Famila in Via Padre Kolbe – Dok (Via Cap. Gentile, Via G. Bovio, Via Salvemini, Via Lamaveta, Via Cavour, Via Vives, Via Sac. Di Leo)- Primo Prezzo (Via Mascagni, Via della Libertà) – Despar (corso Umberto e Via Ariosto) – Decò di via Silvestris e poi gli oltre 80 volontari che, a staffetta, hanno “donato” il loro tempo per questo servizio, ma soprattutto i cittadini biscegliesi che, con la loro generosità in un periodo non certo facile per tutti, hanno permesso di ottenere un ottimo risultato e aiutato in modo anonimo i concittadini in difficoltà.