Gran Concerto d’Estate a Bisceglie con la Banda della Polizia di Stato per la “Festa della Bandiera Blu”

Martedì 1° luglio, il Teatro Mediterraneo di Bisceglie ospiterà alle ore 21:00 il Gran Concerto d’Estate della Banda Musicale della Polizia di Stato, con apertura dei cancelli prevista alle 20:30. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale e da Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato –, sarà un’occasione di celebrazione e prestigio, con la partecipazione delle autorità provinciali e regionali.

La serata sarà l’occasione per festeggiare, con la cittadinanza, la conquista per il quinto anno consecutivo della doppia Bandiera Blu: al porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi e al tratto di costa comprendente la spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità fino a Torre Olivieri.

Fondata nel 1928 dal Maestro Giulio Andrea Marchesini, la Banda della Polizia di Stato si distingue a livello internazionale come una delle migliori orchestre di fiati. Guidata dal Maestro Roberto Granata, la formazione sarà affiancata dal tenore Cataldo Caputo e dal soprano Federica Balucani, per eseguire un repertorio che spazierà da Verdi a Morricone, da Gershwin a Sinatra.

L’alto livello artistico del concerto è stato riconosciuto anche dal premio Oscar Ennio Morricone, che ha definito la Banda una “straordinaria orchestra di fiati”. A presentare la serata sarà la giornalista Francesca Rodolfo, volto noto di Telenorba.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e si raccomanda al pubblico di arrivare con largo anticipo.