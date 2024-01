Gli uffici Servizi Demografici chiudono dall’8 al 12 gennaio

Come già precedentemente comunicato, si informa la Cittadinanza che gli uffici dei Servizi Demografici ubicati nell’immobile comunale di via Prof. Mauro Terlizzi (di fronte alla Tenenza dei Carabinieri) saranno dotati di un nuovo software gestionale al fine di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla Comunità.

Per garantire l’installazione del nuovo sistema e la formazione del personale, in modo tale che sia messo nelle condizioni di erogare un servizio ottimale alla Comunità, gli uffici dei Servizi Demografici, compreso lo sportello per il rinnovo delle carte d’identità, rimarranno chiusi dall’8 al 12 gennaio. Gli appuntamenti fissati in quei giorni sono stati già procrastinati.

Si chiede ai Concittadini di collaborare per consentire un significativo passo avanti a beneficio della collettività e nell’interesse di tutti.