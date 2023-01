Gli studenti dell’istituto Sergio Cosmai incontrano Dario D’Ambrosi e Domenico Iannacone

Nell’auditorium dell’IISS Sergio Cosmai di Bisceglie, alla presenza della Dirigente scolastica prof.ssa Maura Iannelli e del Dsga Giuseppe Altomare, Dario D’Ambrosi, intervistato dal giornalista Domenico Iannacone, ha raccontato la sua giovinezza e il suo avvicinamento alla disabilità dopo aver vissuto tre mesi in un manicomio per osservare da vicino ogni forma di disturbo psichiatrico. I due sono stati protagonisti dello spettacolo teatrale Medea, andato in scena presso il teatro Politeama Italia nell’ambito della stagione teatrale biscegliese.

Un incontro in una scuola molto sensibile alle problematiche dei diversamente abili. Gli studenti hanno posto domande e ascoltato come la vita di una persona possa cambiare e avviarsi verso percorsi inimmaginabili. Proprio come è accaduto a D’ambrosi, che dall’essere un famoso calciatore rappresenta oggi un punto di riferimento in Italia per le persone affette da disturbo mentale, che nella recitazione riescono a trovare una via per venir fuori dall’isolamento.

Una lezione di vita che ha sicuramente lasciato una traccia nel cuore degli studenti, i quali potranno mettere a frutto quanto appresso durante l’incontro.