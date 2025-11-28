Gli studenti del “San Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris” incontrano il giornalista Valerio Piccioni

Mattinata speciale quella del 28 novembre per gli alunni e le alunne di alcune classi terze della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris”, protagonisti di un incontro ad alto valore formativo presso il Teatro Don Luigi Sturzo. Ospite d’eccezione Valerio Piccioni, storico giornalista della Gazzetta dello Sport e promotore del progetto “La maratona: insegnante di storia e di molte altre cose”. Con lui ha dialogato Antonio Rutigliano, Delegato Provinciale BAT del CONI Puglia.

L’iniziativa, promossa per il territorio di Bisceglie dal prof. Mauro Di Pierro, rappresentante del CONI locale, si inserisce nel ciclo nazionale di seminari legati alla Corsa di Miguel, la manifestazione dedicata alla memoria dell’atleta e poeta argentino Miguel Benancio Sánchez, rapito e ucciso dalla dittatura militare nel 1978. La sua storia, simbolo dei desaparecidos, offre ogni anno ai giovani un’occasione per riflettere su libertà, diritti e giustizia sociale.

Durante l’incontro, Valerio Piccioni ha proposto una vera e propria lezione magistrale, mostrando come lo sport sia molto più di un’attività fisica: una disciplina capace di intrecciarsi con storia, geografia, arte, letteratura e cultura generale. Attraverso aneddoti e collegamenti storici ha guidato gli studenti in un percorso che ha evidenziato la forza educativa dello sport, strumento di resilienza, responsabilità, solidarietà e crescita personale.

La dirigente scolastica, prof.ssa Emilia Nenna, ha sottolineato il valore dell’iniziativa ricordando come lo sport rappresenti «una componente essenziale nella formazione del cittadino di domani», contribuendo allo sviluppo armonico e consapevole dei giovani.