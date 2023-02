Gli studenti del “Dell’Olio” incontrano la giornalista e inviata di guerra Barbara Schiavulli

L’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie diretto dal prof. Mauro Leonardo Visaggio, nell’ambito del progetto PTOF “Giù il sipario sul terrorismo”, ospiterà lunedì 6 febbraio la giornalista Barbara Schiavulli, inviata di guerra freelance per la maggior parte dei quotidiani e settimanali italiani (tra gli altri, Il Messaggero, La Stampa, La Repubblica, L’Espresso). Collaboratrice assidua di radio e televisione (Rai, La7, SkyTG24), vincitrice di numerosi e prestigiosi premi come miglior giornalista, autrice di numerosi libri e reportage – tra gli ultimi, Bulletproof Diaries. Storie di una reporter di guerra (2016); Quando muoio, lo dico a Dio. Storie di ordinario estremismo (2017) – Barbara è cofondatrice e codirettrice di RadioBullets, una webradio con “le notizie che non troverete mai nei media italiani”.

Con le studentesse e gli studenti la giornalista dialogherà su temi quali il terrorismo e le sue implicazioni nella storia e nel mondo contemporaneo, con un focus particolare, ancorché non esclusivo, sull’Afghanistan. Barbara Schiavulli ha vissuto in numerosi teatri di guerre e ha documentato una lunga serie di conflitti nel corso della sua vita, da quello israelo-palestinese all’Egitto da Mubarak ad Al-Sisi, passando per Pakistan, Cile e Venezuela, per citarne solo alcuni. Dal 2001 si occupa costantemente di Afghanistan – Paese in cui ha soggiornato almeno una trentina di volte.

L’incontro avrà luogo dalle 16:30 presso il “Dell’Olio” e rappresenta un’occasione di inestimabile valore per riflettere, tramite le parole e le testimonianze raccolte sul campo, sul fenomeno del terrorismo di varia matrice, sui conflitti e sulle crudeli conseguenze che produce.