Gli studenti del “Da Vinci” di Bisceglie conquistano il podio al concorso nazionale “Adotta un Giusto”

Gli studenti della II A del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Bisceglie hanno conquistato il terzo premio al Concorso Nazionale “Adotta un Giusto”, promosso dalla Fondazione Gariwo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 150 scuole da tutta Italia e ha avuto come obiettivo la diffusione dei valori della solidarietà, dell’empatia e della cittadinanza attiva attraverso lo studio delle figure dei Giusti dell’Umanità.

Guidati dalla prof.ssa Angela Doriana Di Liddo, i ragazzi hanno realizzato una graphic novel dedicata a Khalida Popal, ex calciatrice afgana e attivista per i diritti delle donne, recentemente nominata Giusta nel Giardino dei Giusti di Milano. La giuria ha premiato il progetto per la creatività e l’efficacia del racconto, capace di valorizzare i momenti salienti della vita della protagonista, trasmettendo con forza il messaggio dei Giusti.

Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente scolastico, professor Donato Musci, che ha elogiato gli alunni per la capacità di integrare strumenti innovativi, come l’intelligenza artificiale, con un impegno concreto su temi civici fondamentali, tra cui la lotta contro ogni forma di discriminazione.