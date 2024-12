Gli eventi natalizi a Bisceglie proseguono fino al giorno dell’Epifania

Il cartellone di eventi del Natale a Bisceglie si conclude con una serie di eventi fino al giorno dell’Epifania. Piazza Vittorio Emanuele II continua ad ospitare il Magico Villaggio di Babbo Natale, con il Castello di Babbo Natale animato dall’associazione Trani Tradizioni, la ruota panoramica e le casette in legno con artigianato e prodotti tipici a cura di Confcommercio, mentre in Piazza Regina Margherita il Carosello Storico e la Grotta della Natività, a cura del Gruppo Scout di Bisceglie. Fino al 7 gennaio è inoltre possibile visitare la mostra dei presepi artigianali curata dalla Pro Loco di Bisceglie, allestita nelle sale di Palazzo Tupputi.

Il 3 e il 4 gennaio tornerà in via Aldo Moro il mercatino natalizio “Vacanze di Natale 57” a cura di Controcorrente sos in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, con una varietà di articoli artigianali e prodotti tipici. Sempre il 4 gennaio, a partire dalle 19:00, ultimo appuntamento con il Presepe vivente a cura dell’Associazione Schara con partenza da Piazza Tre Santi. Mentre alle 20:30, al Teatro Politeama Italia andrà in scena lo spettacolo di circo contemporaneo “Eccezione” a cura del MagdaClan, evento fuori cartellone della Stagione Teatrale 2024/25.

Domenica 5 gennaio alle 11:00 in Piazza San Francesco, si terrà il Concerto dell’Epifania a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”. Grande chiusura del programma natalizio lunedì 6 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele II, con l’arrivo della Befana al Castello di Babbo Natale.