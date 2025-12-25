Gli auguri del Sindaco Angarano: “Nessun risultato ha senso se non mette al centro l’umanità”

Riportiamo il messaggio di auguri natalizi che il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano rivolge all’interna comunità.

“Cari concittadini,

il Natale è arrivato anche quest’anno. Un momento prezioso per fermarci, guardarci indietro e, soprattutto, guardare avanti. Il 2025 è stato un anno intenso, fatto di lavoro quotidiano, scelte importanti e risultati concreti che stanno cambiando il volto della nostra città. Bisceglie ha continuato a crescere, a trasformarsi, a credere in sé stessa, con cantieri aperti, nuovi progetti avviati, finanziamenti ottenuti e una visione chiara di futuro.

Abbiamo investito su spazi pubblici, cultura, mobilità, scuola, inclusione sociale. Abbiamo rafforzato il legame con il mare, valorizzato il nostro patrimonio, sostenuto le famiglie, i più fragili, il commercio di vicinato. Sono passi che non fanno rumore, ma che costruiscono giorno dopo giorno una città più giusta, più vivibile, più attenta alle persone.

Il Natale, però, ci ricorda che nessun risultato ha senso se non mette al centro l’umanità.

Il mio pensiero va a chi vive questo periodo con preoccupazione, a chi è solo, a chi affronta la malattia, a chi porta dentro un dolore silenzioso. A loro, e a chi tende una mano con discrezione e solidarietà, va il mio augurio più sincero. È nella cura reciproca che una comunità diventa davvero forte.

Auguri ai nostri bambini e ragazzi, che con i loro sogni ci ricordano perché vale la pena impegnarsi ogni giorno. Auguri al mondo della scuola, luogo di crescita e futuro. Auguri ai nonni, custodi di memoria e affetti. Auguri a chi lavora anche durante le feste per garantire servizi essenziali: al personale sanitario, alle forze dell’ordine, a tutti coloro che non si fermano mai per il bene comune. Auguri ai lavoratori, a chi resiste, a chi cerca nuove opportunità: sappiate che la città non vi dimentica.

Un pensiero speciale ai biscegliesi lontani e a chi torna a casa per Natale: Bisceglie resta sempre un luogo dell’anima, una radice che unisce. E da qui continuiamo a lanciare un messaggio di pace, in un mondo che ne ha sempre più bisogno.

Questo Natale vi auguro tempo: tempo per ascoltare, per stare insieme, per riscoprire il valore degli abbracci veri, delle parole dette guardandosi negli occhi. Custodiamo ciò che conta davvero: le relazioni, la fiducia, il senso di comunità.

Auguri di cuore a tutti voi. Auguri, nostra amata Bisceglie”.