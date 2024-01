Gli auguri dall’Associazione del Sospiro di Bisceglie, bilancio fine anno e propositi per il 2024

“Un altro anno è giunto al termine ed è tempo di bilanci. Non si può far altro che essere soddisfatti del duro lavoro svolto per la valorizzazione del nostro territorio, che partendo da Bisceglie si arriva sino all’altra parte del mondo nel nome della nostra identità locale: il Sospiro di Bisceglie”. Parte con queste parole la nota dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi.

“Essere riconosciuti nel mondo come un territorio dove la parola d’ordine è Eccellenza, scatena un senso di orgoglio e grandi emozioni – racconta Sergio Salerno Direttore dell’Associazione – si parla bene di Bisceglie in ogni dove ed è facile associarla al Sospiro ed al Dolmen della Chianca. Tutto ciò lo si deve ad una squadra affiatata di pasticcieri che si vestono di professionalità oltre che di passione, i custodi del sapere di questa bellissima pagina di storia sono: Mauro La Notte (Pasticceria Trani), Piero di Benedetto (Pasticceria Dolce Caffetteria) Pasquale Dell’Olio (Pasticceria San Pietro), Emanuele Tatulli e Michele Papagni (Pasticceria Acquafredda), Giuseppe Povia (Pasticceria Ghiottonerie), Marco Sciascia e Francesco Monopoli (Pasticceria Cresci senza Glutine), Nicoló de Chirico (Pasticceria Il Cibo degli Dei) e Nicola Giotti (Pasticceria Giotti).

“Abbiamo raggiunto preziosi risultati in questo spumeggiante 2023 – continua Salerno – tra cui La Notte dei Sospiri. L’evento è ufficialmente consolidato con un tripudio di presenze da tutta la Regione e non solo. Importante traguardo che rimarca l’importanza del progetto nel sistema economico locale, non solo per l’associazione, ma tutto il tessuto sociale. Dati statistici evidenziano come l’operazione di marketing territoriale “CITTÀ DEL SOSPIRO” abbia portato gratificazioni tra i cittadini, forte è il senso di appartenenza di una realtà Sana, Eccellente e Giusta. Le parole vivono dove i fatti parlano e non possiamo che ringraziare tutti per il supporto: dal Comune di Bisceglie (e Terlizzi) alla Regione Puglia, dalle Associazioni di categoria alle aziende private e singoli cittadini, Grazie per il vs affetto.”

“Cosa ci riserva il 2024? Abbiamo grandi aspettative, in primis una MasterClass entro febbraio, una partecipazione importate nella più grande esposizione del settore d’Europa, la partecipazione nella grande famiglia di Dolce Puglia e Sol dell’Alba, due importanti appuntamenti a Milano ed oltralpe, ed in anteprima sveliamo una ricca Notte dei Sospiri 2024 dal tema ‘radiciì. La speranza nel 2024 è quella di allargare la squadra a nuovi innesti locali e non. Da parte dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi del Sospiro di Bisceglie l’augurio a tutti voi di un sospiroso 2024, vi vogliamo bene”.