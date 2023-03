Giuseppe Vitobello nuovo dirigente di anestesia-rianimazione dell’ospedale di Bisceglie

È il dott. Giuseppe Vitobello, già dirigente responsabile dell’Unità Operativa Coordinamento Aziendale Trapianti, il nuovo dirigente responsabile della UOSVD Anestesia-Rianimazione dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l’Università di Bari e la successiva specializzazione in Anestesia e Rianimazione, il dott. Vitobello ha conseguito alcuni Master di II livello in Costi standard e lean organization in Sanità e in Health services management.

Vitobello, che insegna Anestesiologia presso l’Università degli Studi di Foggia-Facoltà di infermieristica, può vantare una corposa attività sia come direttore scientifico in “Fondamenti in tema di donazione di organi e tessuti” che in qualità di relatore di corsi ECM su “donazioni e trapianti”.

“La direzione della unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Bisceglie è una bellissima sfida professionale in una fase di rilancio di tutta l’attività ospedaliera dopo l’encomiabile lavoro che è stato fatto durante le fasi di gestione del Covid – ha detto Vitobello – trovo un gruppo di professionisti preparati su cui sono certo di poter contare. L’attività chirurgica supportata dagli anestesisti ha già visto un significativo incremento e continueremo a lavorare in questa direzione. Resta invariato il mio impegno aziendale rispetto alla donazione degli organi e dei tessuti: i numeri raccontano una storia di generosità da parte dei nostri cittadini e di grande professionalità da parte di tutti i colleghi che a vario titolo sono impegnati in tutte le fasi della donazione”.