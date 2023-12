Giunta regionale approva finanziamenti per il Carnevale di Bisceglie

La Giunta regionale pugliese ha approvato ieri, giovedì 14 dicembre, il secondo piano dettagliato di utilizzo del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale per l’annualità del 2023. Il piano destina complessivi € 2.252.000,00 alla promozione e alla realizzazione di attività culturali sul territorio pugliese.

Nel piano, viene confermato un importo complessivo di € 1.283.000,00, di cui € 1.000.000,00 a titolo di contributo straordinario per il Teatro Pubblico Pugliese per la promozione e il sostegno dei Carnevali storici, tra i quali figura anche quello di Bisceglie, insieme alle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra, Gallipoli e Sammichele di Bari, Apricena e Santeramo in Colle.