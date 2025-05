Giunta Comunale di Bisceglie assegna dieci nuove Civiche Benemerenze

La Giunta Comunale di Bisceglie ha deliberato l’assegnazione di dieci Civiche Benemerenze, il massimo riconoscimento morale che l’Amministrazione cittadina può conferire a persone, enti o associazioni che si siano particolarmente distinti per il loro operato a beneficio della Comunità.

Un atto che, come previsto dal Regolamento Comunale, premia chi ha saputo contribuire in modo esemplare nei campi delle scienze, delle arti, del lavoro, dello sport, dell’assistenza, della solidarietà, dell’impegno civico e della collaborazione con le istituzioni, rendendo più alto il prestigio della città o servendone le istituzioni con dedizione disinteressata.

I riconoscimenti saranno conferiti a:

Bartolomeo Sasso

Nicola Giuliani

Tommaso Fontana

Giuseppe Selvaggi

Giovanni Ricchiuti

Pasquale Padovano

Pasquale D’Addato

Luca De Ceglia

Marcella Di Gregorio

Margherita Pasquale

“Abbiamo voluto attribuire questo riconoscimento a donne e uomini che, in ambiti diversi, hanno lasciato un segno profondo nella nostra società”, le parole del Sindaco, Angelantonio Angarano. “Il conferimento delle Civiche Benemerenze è il nostro modo per dire grazie, a nome di tutta la cittadinanza, e per trasmettere alle nuove generazioni il senso di ciò che significa essere parte attiva e responsabile di una Comunità”.

La cerimonia ufficiale si svolgerà in seguito e consisterà nella consegna di una pergamena firmata dal Sindaco, contenente l’atto di conferimento e la motivazione che accompagna ciascun riconoscimento.