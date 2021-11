Giunta comunale approva progetto per realizzazione manto artificiale allo stadio Ventura

La Giunta comunale con la delibera 299 dello scorso 4 novembre ha approvato il progetto che porterà alla messa a norma e realizzazione del manto artificiale “Fifa quality pro” allo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie.

Nel progetto, oltre alla realizzazione del sintetico, è prevista anche la manutenzione straordinaria degli spogliatoi al fine di eliminare infiltrazioni dovute alla pioggia in seguito al degrado delle coperture e l’installazione di altri 320 seggiolini. Previste inoltre migliorie per la fruibilità della pista di atletica e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei settori dedicati agli spettatori con un aumento nel numero di seggiolini in gradinata.

I lavori previsti nel progetto ammontano ad un costo di un milione di euro, affidato all’Ingegner Andrea Ricchiuti del Comune di Bisceglie. La somma sarà garantita da un mutuo che l’Ente intende contrarre con l’Istituto del credito sportivo.

Quella del manto artificiale è una soluzione più volte paventata in passato, ma che adesso sembra aver intrapreso la strada giusta per rendere lo stadio Ventura più fruibile e meno dispendioso per le casse comunali.