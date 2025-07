Giubileo dei Santi Martiri: previste modifiche alla circolazione stradale

Domenica 27 luglio, in occasione delle celebrazioni religiose in onore del Giubileo dei Santi Patroni, il centro cittadino sarà interessato da alcune modifiche alla circolazione stradale.

A partire dalle ore 17.00, prenderà il via la processione che, partendo dal Casale di Sagina, attraverserà le vie della città per concludersi in Piazza Margherita, dove sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

La processione seguirà il seguente itinerario: Casale di Sagina, Strada Vicinale di Sagina (Pedata dei Santi), Tratturo Matinelle, ex Strada Provinciale 85 (via Sant’Andrea), Corso G. Garibaldi, via Piave, via Vittorio Veneto, via Aldo Moro, via Dandolo, Piazza Vittorio Emanuele (lato bar Orchidea), via Marconi, Piazza Margherita.

Per consentire lo svolgimento dell’evento sono previste le seguenti limitazioni:

– dalle ore 17.00 alle ore 23.00 il divieto di transito e sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, in Piazza Regina Margherita nel tratto tra via Imbriani e Corso Umberto I e nel tratto tra via Imbriani e via Marconi

– dalle ore 17.00 alle ore 20.30 la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo tutto il percorso della processione.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a organizzare con anticipo gli spostamenti, evitando le zone interessate nei suddetti orari.