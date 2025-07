Giubileo 2025: al Seminario di Bisceglie montento di spiritualità prima della partenza

Un momento di spiritualità accompagnerà i giovani pellegrini dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie in partenza per il Giubileo del 2025. Questa sera, presso il Seminario di Bisceglie, alle ore 20, si svolgerà la cerimonia di benedizione e mandato, segno visibile di comunione e missione ecclesiale, con la partecipazione del Vescovo Leonardo D’Ascenzo.

Saranno oltre cento i giovani delle città della diocesi che vivranno l’esperienza giubilare a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Il programma prevede catechesi quotidiane, esperienze di servizio presso realtà di volontariato, e momenti simbolici come il passaggio dalla Porta Santa, le confessioni al Circo Massimo, la professione di fede in Piazza San Pietro e l’incontro con Papa Leone XIV nella grande veglia finale a Tor Vergata, alla presenza di giovani da tutto il mondo.

Al gruppo si uniranno ulteriori quaranta partecipanti per gli eventi conclusivi. Alcuni giovani vivranno il Giubileo in ruoli speciali: Donatella Pasquadibisceglie, Federica Todisco e Isa Verzicco saranno volontarie a Roma, mentre Andrea Sgamma, Marco Muggeo e Marco Vito Laluce prenderanno parte al progetto CEI “Shine to Share” come missionari digitali, raccontando l’esperienza giubilare sui social.

Tutti i pellegrini sono stati accompagnati in un percorso di preparazione vissuto nelle parrocchie, associazioni e attività diocesane.