Giro d’Italia, previste variazioni per il percorso autobus Stp

In occasione del passaggio del 103esimo Giro d’Italia con la tappa Giovinazzo-Vieste, il servizio di autobus Stp ha previsto, per la giornata di sabato 10 ottobre, delle modifiche al consueto itinerario.

A Bisceglie, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, le corse provenienti da Trani direzione Molfetta seguiranno il segue percorso: Ss16bis, uscita via Ruvo, fermata unica “Autocarrozzeria 2000”, inversione di marcia, Ss16bis direzione Bari. La fermata unica varrà anche per le corse provenienti da Molfetta in direzione Trani.

Ad ogni capolinea temporaneo sarà rispettato il regolare orario di transito previsto dalla tabella di marcia.