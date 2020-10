Giro d’Italia: a Bisceglie chiuse tutte le scuole il 10 ottobre

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha disposto con ordinanza sindacale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella data del 10 ottobre, giorno in cui transiterà sul territorio cittadino l’ottava tappa del Giro d’Italia 2020 di ciclismo.

“Considerate le limitazioni a transito e sosta che saranno in vigore il 10 ottobre (leggi qui), la decisione si è resa necessaria per garantire maggiore sicurezza ed evitare potenziali disagi, consentendo, al contempo, una più agevole gestione dell’evento sportivo attraverso una diminuzione della mobilità stradale sin dalle prime ore del mattino, evitando l’intensificazione del traffico all’ingresso e all’uscita delle scuole. Basti pensare per esempio alle tre scuole superiori, tutte collocate nella zona sud, e alla relativa maggiore incidenza sull’entità del traffico nell’area di via Imbriani-via San Martino-via Giuliani”.